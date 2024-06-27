Веніславський: Щоб уникнути мобілізації під час бронювання, слід оформити "бронь" онлайн

Нардеп від Слуги народу пояснив, як знизити ризики бути мобілізованим під час спроби забронюватися

Федір Веніславський (Фото: Facebook)

Уникнути мобілізаційних проблем, які можуть виникнути під час бронювання працівників підприємств, можна шляхом оформлення електронної "броні". Про це в інтерв'ю LIGA.net в YouTube заявив нардеп від Слуги народу, член оборонного комітету парламенту Федір Веніславський.

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"Механізм розв'язання проблеми полягає у так званому електронному бронюванні <...> Після цього такі громадяни [які забронювались онлайн] можуть спокійно йти та оновлювати свої дані, тому що у системі Оберіг вже буде зазначено, що вони заброньовані", – сказав він.

Так Веніславський відповів на запитання, що робити у ситуаціях, коли під час оформлення "броні" військовозобов'язаний може бути мобілізований, оскільки йому потрібно буде прийти у ТЦК та оновити військово-облікові дані.

За словами нардепа, військовозобов'язаний, який претендує на бронювання, дійсно може бути мобілізований. Це відбувається, зокрема, через те, що такі люди не оновили свої військово-облікові дані вчасно.

"І якщо вони на цей момент досі не заброньовані, то працівники ТЦК та СП у повній відповідності до своїх повноважень можуть видати повістку для мобілізації, якщо цей громадянин підлягає мобілізації", – пояснив Веніславський.

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