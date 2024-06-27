Вениславский: Чтобы избежать мобилизации при бронировании, следует оформить "бронь" онлайн

Федор Вениславский (Фото: Facebook)

Избежать мобилизационных проблем, которые могут возникнуть при бронировании работников предприятий, можно путем оформления электронной "брони". Об этом в интервью LIGA.net в YouTube заявил нардеп от Слуги народа, член оборонного комитета парламента Федор Вениславский.

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"Механизм решения проблемы заключается в так называемом электронном бронировании <...> После этого такие граждане [забронировавшиеся онлайн] могут спокойно идти и обновлять свои данные, потому что в системе Оберіг уже будет указано, что они забронированы", – сказал он.

Так Вениславский ответил на вопрос, что делать в ситуациях, когда при оформлении "брони" военнообязанный может быть мобилизован, поскольку ему нужно будет прийти в ТЦК и обновить военно-учетные данные.

По словам нардепа, военнообязанный, претендующий на бронирование, действительно может быть мобилизован. Это происходит, в частности, потому, что такие люди не обновили свои военно-учетные данные вовремя.

"И если они до сих пор не забронированы, то работники ТЦК и СП в полном соответствии со своими полномочиями могут выдать повестку для мобилизации, если этот гражданин подлежит мобилизации", – пояснил Вениславский.

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