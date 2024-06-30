Запит на мобілізацію сформувало керівництво ЗСУ, і вона йде за цим планом – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що запит на мобілізацію сформувало керівництво Збройних Сил України, і наразі вона йде за цим планом. Про це глава держави повідомив в інтерв’ю колумністці The Philadelphia Inquirer Труді Рубін.

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На запитання щодо заохочення чоловіків йти в армію Зеленський відповів, що запит на кількість мобілізованих формує керівництво ЗСУ, натомість влада забезпечує військовослужбовців зброєю, одягом та сучасними технологіями.

"Але тактичні дії, скільки потрібно на фронті людей – необхідно, щоб це завжди формулювало військове керівництво. Воно сформулювало цифри, я їх бачив, і сьогодні вони йдуть за цим планом", – заявив президент.

Глава держави згадав про лотерею, яку використовували в США для мобілізації громадян на війну. Він зазначив, що впроваджувати в Україні таку практику неетично стосовно тих людей, які вже не фронті.

"І не дуже справедливо, якщо чесно, для всіх. І все ж таки, коли ця лотерейна історія була в Сполучених Штатах, але це була війна не на території США й не за існування країни. Це не екзистенційний виклик, це інші речі. Україна бореться за виживання", – сказав український лідер.

10 червня нардеп Костенко заявив, що протягом травня в Україні вдалося мобілізувати більше людей, ніж за останні кілька місяців.

27 червня речник Міноборони Лазуткін повідомив, що процес мобілізації інтенсивний, ситуація краща, ніж була у березні та лютому.

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