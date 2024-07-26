В "Резерв+" теперь можно подгружать актуальные данные о бронировании

В Минобороны отметили, что услуга доступна только работникам критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности армии

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В приложении "Резерв+" появилась возможность подгружать актуальные данные о бронировании в электронный военно-учетный документ. Об этом сообщило Министерство обороны.

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В ведомстве отметили, что услуга доступна только работникам критически важных для государства предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны.

Забронированные граждане получат push-сообщение о появлении статуса бронирования в реестре военнообязанных "Оберег".

Чтобы получить актуальный статус после получения уведомления, необходимо:

→ нажать кнопку с тремя точками на главном экране;

→ в раскрывшемся меню выбрать "Обновить документ".

Замминистра обороны по цифровым трансформациям Екатерина Черногоренко отметила, что работникам критически важных предприятий и ВПК больше не нужно носить бумажные документы о бронировании – они могут показать информацию в приложении "Резерв+" на смартфоне.

В Минобороны добавили, что Резерв+ продолжает обновляться – в частности, идет работа над такими новыми функциями, как автоматические отсрочки для определенных категорий граждан.

17 июля появилась возможность забронировать работника в Дие: смотрите инструкцию, как это сделать.

За неделю через Дию было забронировано более 55 000 работников критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны.

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