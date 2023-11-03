У Росії спалили машину гендиректора заводу, який виробляє боєголовки для ракет — фото

У російському Нижньому Новгороді спалили машину генерального директора заводу, який виготовляє боєголовки для ракет. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Розвідники заявляють, що в ніч проти 3 листопада було спалено автомобіль Volvo XC90 з номером Н622НН 152 – він належав Ігорю Кузнєцову, генеральному директору акціонерного товариства "ГосНИИмаш".

Це підприємство — провідне у сфері розробки та виробництва бойових частин для ракет, якими росіяни обстрілюють Україну.

ГУР стверджує, що за акцією стоять представники "руху опору".

"Кожен причетний до воєнних злочинів, вбивств українців та руйнувань інфраструктури ніколи й ніде не зможе почуватися в безпеці", – йдеться в повідомленні.

7 травня 2023 року начальник ГУР Буданов заявив, що українські спецслужби вбивали росіян і продовжать вбивати їх у будь-якій точці світу до повної перемоги України.

9 травня у Державному департаменті США повідомили, що не схвалюють напади на цивільних, коментуючи заяву Буданова.

17 травня Буданов пояснив, що під фразою про вбивства росіян "у будь-якій точці світу" мав на увазі ліквідацію саме військових злочинців.

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