В России сожгли машину гендиректора завода, который делает боеголовки для ракет — фото
03.11.2023, 14:16
Сожженная машина Игоря Кузнецова (Фото: ГУР)
В российском Нижнем Новгороде сожгли машину генерального директора завода, который производит боеголовки для ракет. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
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Разведчики заявляют, что в ночь на 3 ноября был сожжен автомобиль Volvo XC90 с номером Н622НН 152 — он принадлежал Игорю Кузнецову, генеральному директору акционерного общества "ГосНИИмаш".
Это предприятие — ведущее в сфере разработки и производства боевых частей для ракет, которыми россияне обстреливают Украину.
ГУР утверждает, что за акцией стоят представители "движения сопротивления".
"Каждый причастный к военным преступлениям, убийствам украинцев и разрушениям инфраструктуры никогда и нигде не сможет чувствовать себя в безопасности", — сказано в сообщении.
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