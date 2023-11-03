В России сожгли машину гендиректора завода, который делает боеголовки для ракет — фото

В российском Нижнем Новгороде сожгли машину генерального директора завода, который производит боеголовки для ракет. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики заявляют, что в ночь на 3 ноября был сожжен автомобиль Volvo XC90 с номером Н622НН 152 — он принадлежал Игорю Кузнецову, генеральному директору акционерного общества "ГосНИИмаш".

Это предприятие — ведущее в сфере разработки и производства боевых частей для ракет, которыми россияне обстреливают Украину.

ГУР утверждает, что за акцией стоят представители "движения сопротивления".

"Каждый причастный к военным преступлениям, убийствам украинцев и разрушениям инфраструктуры никогда и нигде не сможет чувствовать себя в безопасности", — сказано в сообщении.

7 мая 2023 года начальник ГУР Буданов заявил, что украинские спецслужбы убивали россиян и продолжат их убивать в любой точке мира до полной победы Украины.

9 мая в Государственном департаменте США сообщили, что не одобряют нападения на гражданских, комментируя заявление Буданова.

17 мая Буданов объяснил, что под фразой об убийствах россиян "в любой точке мира" подразумевал ликвидацию именно военных преступников.

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