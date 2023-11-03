UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В России сожгли машину гендиректора завода, который делает боеголовки для ракет — фото

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 14:16
В России сожгли машину гендиректора завода, который делает боеголовки для ракет — фото - Фото
Сожженная машина Игоря Кузнецова (Фото: ГУР)

В российском Нижнем Новгороде сожгли машину генерального директора завода, который производит боеголовки для ракет. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Разведчики заявляют, что в ночь на 3 ноября был сожжен автомобиль Volvo XC90 с номером Н622НН 152 — он принадлежал Игорю Кузнецову, генеральному директору акционерного общества "ГосНИИмаш".
Это предприятие — ведущее в сфере разработки и производства боевых частей для ракет, которыми россияне обстреливают Украину.
ГУР утверждает, что за акцией стоят представители "движения сопротивления".
"Каждый причастный к военным преступлениям, убийствам украинцев и разрушениям инфраструктуры никогда и нигде не сможет чувствовать себя в безопасности", — сказано в сообщении.
  • 7 мая 2023 года начальник ГУР Буданов заявил, что украинские спецслужбы убивали россиян и продолжат их убивать в любой точке мира до полной победы Украины.
  • 9 мая в Государственном департаменте США сообщили, что не одобряют нападения на гражданских, комментируя заявление Буданова.
  • 17 мая Буданов объяснил, что под фразой об убийствах россиян "в любой точке мира" подразумевал ликвидацию именно военных преступников.
Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россиявойнаракетный ударразведкагур

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 