У Саратовській області підірвали магістральний нафтопровід – джерело

Потужність ураженого нафтопроводу – 82 млн тонн на рік

Нафтопровід (Фото: ресурс окупантів)

На території Саратовської області підірвали магістральний нафтопровід. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

За його словами, 8 вересня близько 01:00 за місцевим часом в Красноармійському районі Саратовської області РФ пролунав потужний вибух на магістральному нафтопроводі.

Внаслідок вибуху було виведено з ладу магістральний нафтопровід "Куйбишев-Лисичанськ", що забезпечував нафтопродуктами окупаційну армію.

За інформацією співрозмовника, потужність ураженого обʼєкта – 82 млн тонн на рік.

Як повідомляють у місцевих пабліках, уранці після вибухів на місці події спостерігалося накопичення робітників, які намагалися ліквідувати наслідки атаки.

Співрозмовник зазначив, що це третій обʼєкт нафтогазової інфраструктури Росії, виведений з ладу лише протягом минулої доби. Раніше повідомлялося про вибухи на газогонах і нафтопроводах у Пензенській області.

Як і в попередніх випадках, пропагандисти пояснюють серію вибухів на стратегічній інфраструктурі у Саратовській області "плановими навчаннями".