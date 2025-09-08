Українські захисники уразили нафтоперекачувальну станцію Транснефти 7 вересня – Мадяр

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Уночі 7 вересня українські захисники з Сил безпілотних систем ЗСУ уразили нафтоперекачувальну станцію "Второво" держкомпанії окупантів Транснефть у Володимирській області РФ. Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

Бойову роботу провів 14 полк Сил безпілотних систем.

За словами Бровді, після удару станція "трошки попсувалася" й перестала перекачувати дизельне пальне до Московського кільцевого нафтопродуктопроводу.

Командувач СБС зауважив, що по об'єкту було завдано "численне ураження".

Військовий анонсував продовження таких ударів.

Відстань від цієї станції до російсько-українського кордону – понад 600 кілометрів по прямій: