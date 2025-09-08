Українські захисники уразили нафтоперекачувальну станцію Транснефти 7 вересня – Мадяр
Уночі 7 вересня українські захисники з Сил безпілотних систем ЗСУ уразили нафтоперекачувальну станцію "Второво" держкомпанії окупантів Транснефть у Володимирській області РФ. Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.
Бойову роботу провів 14 полк Сил безпілотних систем.
За словами Бровді, після удару станція "трошки попсувалася" й перестала перекачувати дизельне пальне до Московського кільцевого нафтопродуктопроводу.
Командувач СБС зауважив, що по об'єкту було завдано "численне ураження".
Військовий анонсував продовження таких ударів.
Відстань від цієї станції до російсько-українського кордону – понад 600 кілометрів по прямій:
- Генштаб ЗСУ повідомляв, що у ніч на 7 вересня захисники уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області, Ільський НПЗ у Краснодарському краї та місця дислокації особового складу російських окупантів у Курській області.
- Сили спецоперацій заявили, що уразили Ільський НПЗ у взаємодії з російськими підпільниками.
- Ввечері 8 вересня в тимчасово окупованих населених пунктах Донецької області лунали вибухи. OSINT-аналітики заявили про влучання, зокрема, по колишньому металургійному заводу "Топаз" у Донецьку, який неодноразово використовувався загарбниками як база для військової техніки та особового складу.
