Украинские защитники поразили нефтеперекачивающую станцию Транснефти 7 сентября – Мадяр
Ночью 7 сентября украинские защитники из Сил беспилотных систем ВСУ поразили нефтеперекачивающую станцию "Второво" госкомпании оккупантов Транснефть во Владимирской области РФ. Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.
Боевую работу провел 14 полк Сил беспилотных систем.
По словам Бровди, после удара станция "немножко попортилась" и перестала перекачивать дизельное топливо в Московский кольцевой нефтепродуктопровод.
Командующий СБС отметил, что по объекту было нанесено "численное поражение".
Военный анонсировал продолжение таких ударов.
Расстояние от этой станции до российско-украинской границы – более 600 километров по прямой:
- Генштаб ВСУ сообщал, что в ночь на 7 сентября защитники поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области, Ильский НПЗ в Краснодарском крае и места дислокации личного состава российских оккупантов в Курской области.
- Силы спецопераций заявили, что поразили Ильский НПЗ во взаимодействии с российскими подпольщиками.
- Вечером 8 сентября во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области раздавались взрывы. OSINT-аналитики заявили о попадании, в частности, по бывшему металлургическому заводу "Топаз" в Донецке, который неоднократно использовался захватчиками как база для военной техники и личного состава.
