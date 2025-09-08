Украинские защитники поразили нефтеперекачивающую станцию Транснефти 7 сентября – Мадяр

В результате атаки объект перестал перекачивать дизтопливо в Московский кольцевой трубопровод, отметил военный

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

Ночью 7 сентября украинские защитники из Сил беспилотных систем ВСУ поразили нефтеперекачивающую станцию "Второво" госкомпании оккупантов Транснефть во Владимирской области РФ. Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

Боевую работу провел 14 полк Сил беспилотных систем.

По словам Бровди, после удара станция "немножко попортилась" и перестала перекачивать дизельное топливо в Московский кольцевой нефтепродуктопровод.

Командующий СБС отметил, что по объекту было нанесено "численное поражение".

Военный анонсировал продолжение таких ударов.

Расстояние от этой станции до российско-украинской границы – более 600 километров по прямой: