У Сербії обрали новий уряд, до складу якого увійшли проросійські підсанкційні посадовці

Лідер керівної партії Сербії Вучевич заявив, що його країна не збирається відмовлятися від дружніх відносин з Росією

Будівля уряду Сербії (KOCA SULEJMANOVIC/EPA)

Парламент Сербії 2 травня більшістю голосів затвердив новий уряд країни, до його складу увійшли двоє проросійських посадовців, які перебувають під санкціями США. Про це повідомила балканська служба Радіо Свобода.

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Сербські законодавці підтримали затвердження нового уряду 152 голосами "за". "Проти" виступили 62 депутати.

До складу нового уряду увійшли колишній глава розвідки Александар Вулін та Ненад Попович, які перебувають під санкціями США та є прихильниками Росії, стверджують журналісти.

Представник уряду Сербії та лідер керівної Сербської прогресивної партії Мілош Вучевич у своєму виступі у парламенті, як зазначили журналісти, прокоментував відносини його держави з Росією, заявивши, що Белград не має наміру відмовлятися від дружби з Росією та не планує вводити санкції проти країни.

"Сербія не може і не відмовиться від дружби з Росією, народ якої ми вважаємо братнім, як це відбувається з українцями", – сказав Вучевич.

Водночас, як він зауважив, інтеграція Сербії в Євросоюз залишається "стратегічною метою" країни. Вучевич наголосив, що в інтересах його держави також залишаються "найкращі з можливих" зв'язки зі Сполученими Штатами.

У квітні 2023 року президент Сербії Вучич заявив, що його країна викупатиме всю свою зброю, щоб вона не опинилась в Україні, аби уникнути звинувачень в участі у війні.

У липні 2023 року Мінфін США ввів санкції проти Александара Вуліна, якого підозрювали у корупції та зв'язках з Росією.

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