Сербия избрала новое правительство, в которое вошли пророссийские подсанкционные лица

Лидер правящей партии Сербии Вучевич заявил, что его страна не собирается отказываться от дружеских отношений с Россией

Здание правительства Сербии (KOCA SULEJMANOVIC/EPA)

Парламент Сербии 2 мая большинством голосов утвердил новое правительство страны, в его состав вошли два пророссийских чиновника, находящихся под санкциями США. Об этом сообщила балканская служба Радио Свобода.

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Сербские законодатели поддержали утверждение нового правительства 152 голосами "за". "Против" выступили 62 депутата.

В состав нового правительства вошли бывший глава разведки Александар Вулин и Ненад Попович, которые находятся под санкциями США и являются сторонниками России, утверждают журналисты.

Представитель правительства Сербии и лидер руководящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич в своем выступлении в парламенте, как отметили журналисты, прокомментировал отношения его государства с Россией, заявив, что Белград не намерен отказываться от дружбы с Россией и не намерен вводить санкции против страны.

"Сербия не может и не откажется от дружбы с Россией, народ которой мы считаем братским, как это происходит с украинцами", – сказал Вучевич.

В то же время, по его словам, интеграция Сербии в Евросоюз остается "стратегической целью" страны. Вучевич подчеркнул, что в интересах его государства также остаются "лучшие из возможных" связи с Соединенными Штатами.

В апреле 2023 года президент Сербии Вучич заявил, что его страна будет выкупать все свое оружие, чтобы оно не оказалось в Украине во избежание обвинений в участии в войне.

В июле 2023 года Минфин США ввел санкции против Александара Вулина, подозреваемого в коррупции и связях с Россией.

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