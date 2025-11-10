У Словаччині вирішили, що передання Україні МіГів не було злочином

Словацька прокуратура вирішила, що пожертва Україні військових літаків у 2023-му не є кримінальним правопорушенням

Український МіГ-29 (Ілюстративне фото: US National Guard)

Передання Словаччиною винищувачів МіГ-29 Україні не було кримінальним злочином. Про це заявила прокуратура Братислави, передає видання Politico.

Навесні 2023-го Словаччина надала Україні весь свій парк МіГ-29 радянського виробництва (13 повітряних суден) та дві системи протиповітряної оборони, ставши першою країною, яка надіслала військові літаки Києву після повномасштабного вторгнення РФ.

Нинішнє Міністерство оборони Словаччини (що є частиною уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцо, який підтримує теплі відносини з Москвою попри її агресію, що триває) у червні 2024-го подало кримінальну скаргу проти колишнього глави уряду Едуарда Геґера та екскерівника МО Ярослава Надя, які ухвалили рішення про передання винищувачів.

Обидва політики заперечили звинувачення оборонного відомства у тому, що вони здійснили саботаж, зловживання владою й порушення обов'язків при управлінні державним майном.

Водночас слідчий припинив переслідування 30 жовтня, оскільки "було встановлено достатньою мірою, що даний акт не становить кримінального правопорушення і немає підстав для подальшого розгляду справи", розповіла речниця прокуратури.

Розслідування дійшло висновку, що передання військового майна Україні не завдало Словаччині жодної шкоди, як це визначено словацьким Кримінальним кодексом, додала чиновниця.

Також вона зауважила, що не було доведено, що члени уряду діяли, аби отримати незаконну вигоду для себе чи інших осіб, або що вони використовували свої повноваження всупереч закону чи перевищували їх.

На рішення прокуратури відреагував і колишній глава МО: "Було підтверджено те, про що я неодноразово говорив: уряд Едуарда Гегера, в якому я обіймав посаду міністра оборони, діяв не тільки морально правильно, але й у національних інтересах Словацької Республіки та повністю відповідно до чинного законодавства і конституції у зв'язку з пожертвуванням літаків МіГ-29".

Надь додав, що очікує вибачень від уряду Фіцо.