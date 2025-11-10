В Словакии решили, что передача Украине МиГов не была преступлением

Словацкая прокуратура решила, что пожертвование Украине военных самолетов в 2023-м не является уголовным правонарушением

Украинский МиГ-29 (Иллюстративное фото: US National Guard)

Передача Словакией истребителей МиГ-29 Украине не была уголовным преступлением. Об этом заявила прокуратура Братиславы, передает издание Politico.

Весной 2023-го Словакия предоставила Украине весь свой парк МиГ-29 советского производства (13 воздушных судов) и две системы противовоздушной обороны, став первой страной, которая прислала военные самолеты Киеву после полномасштабного вторжения РФ.

Нынешнее министерство обороны Словакии (являющееся частью правительства премьер-министра Роберта Фицо, который поддерживает теплые отношения с Москвой, несмотря на ее продолжающуюся агрессию) в июне 2024-го подало уголовную жалобу против бывшего главы правительства Эдуарда Хегера и экс-руководителя МО Ярослава Надя, которые приняли решение о передаче истребителей.

Оба политика отрицали обвинения оборонного ведомства в том, что они совершили саботаж, злоупотребление властью и нарушение обязанностей при управлении государственным имуществом.

В то же время следователь прекратил преследование 30 октября, поскольку "было установлено в достаточной степени, что данный акт не составляет уголовного правонарушения и нет оснований для дальнейшего рассмотрения дела", рассказала пресс-секретарь прокуратуры.

Расследование пришло к выводу, что передача военного имущества Украине не нанесла Словакии никакого вреда, как это определено словацким Уголовным кодексом, добавила чиновница.

Также она отметила, что не было доказано, что члены правительства действовали, чтобы получить незаконную выгоду для себя или других лиц, или что они использовали свои полномочия вопреки закону или превышали их.

На решение прокуратуры отреагировал и бывший глава МО: "Было подтверждено то, о чем я неоднократно говорил: правительство Эдуарда Хегера, в котором я занимал должность министра обороны, действовало не только морально правильно, но и в национальных интересах Словацкой Республики и полностью в соответствии с действующим законодательством и конституцией в связи с пожертвованием самолетов МиГ-29".

Надь добавил, что ожидает извинений от правительства Фицо.