Фицо отказался допускать Словакию к военной помощи Евросоюза для Украины
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Словакия не будет принимать участия ни в одной программе Европейского Союза по финансированию военной помощи Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо на пресс-конференции, передает aktuality.sk.
"Как премьер-министр, я отказываюсь допускать Словакию к участию в каких-либо финансовых программах, направленных на помощь Украине в управлении войной и военными расходами", – сказал он.
По словам Фицо, Европа в ближайшие годы планирует предоставить Киеву 140 млрд евро помощи, но он считает это "самой большой ошибкой ЕС".
Также он раскритиковал санкции Евросоюза против России, заявив, что они наносят больший вред Европе.
- 6 октября сообщалось, что Украина впервые за период правительства Фицо получит нелетальную военную помощь от Словакии. Речь об инженерной и строительной технике, транспорте, комплексах разминирования и средствах медицинской эвакуации.
- Словакия прекратила государственную военную помощь Украине после прихода к власти правительства Фицо в 2023 году, однако все еще разрешены поставки на коммерческой основе, рассказал LIGA.net лидер словацкой оппозиции Шимечка.
Комментарии (0)