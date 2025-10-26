Фицо отказался допускать Словакию к военной помощи Евросоюза для Украины

Роберт Фицо (Фото: EPA/STRINGER)

Словакия не будет принимать участия ни в одной программе Европейского Союза по финансированию военной помощи Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо на пресс-конференции, передает aktuality.sk.

"Как премьер-министр, я отказываюсь допускать Словакию к участию в каких-либо финансовых программах, направленных на помощь Украине в управлении войной и военными расходами", – сказал он.

По словам Фицо, Европа в ближайшие годы планирует предоставить Киеву 140 млрд евро помощи, но он считает это "самой большой ошибкой ЕС".

Также он раскритиковал санкции Евросоюза против России, заявив, что они наносят больший вред Европе.