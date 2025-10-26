Фіцо відмовився допускати Словаччину до військової допомоги Євросоюзу для України

Прем'єр-міністр Словаччини не підтримує участь країни у фінансуванні військової допомоги Україні

Роберт Фіцо (Фото: EPA/STRINGER)

Словаччина не братиме участі в жодній програмі Європейського Союзу з фінансування військової допомоги Україні. Про це заявив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо на пресконференції, передає aktuality.sk.

"Як прем'єр-міністр я відмовляюся допускати Словаччину до участі в будь-яких фінансових програмах, спрямованих на допомогу Україні в управлінні війною і військовими витратами", – сказав він.

За словами Фіцо, Європа найближчими роками планує надати Києву 140 млрд євро допомоги, але він вважає це "найбільшою помилкою ЄС".

Також він розкритикував санкції Євросоюзу проти Росії, заявивши, що вони завдають більшої шкоди Європі.