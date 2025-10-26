Фіцо відмовився допускати Словаччину до військової допомоги Євросоюзу для України
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Словаччина не братиме участі в жодній програмі Європейського Союзу з фінансування військової допомоги Україні. Про це заявив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо на пресконференції, передає aktuality.sk.
"Як прем'єр-міністр я відмовляюся допускати Словаччину до участі в будь-яких фінансових програмах, спрямованих на допомогу Україні в управлінні війною і військовими витратами", – сказав він.
За словами Фіцо, Європа найближчими роками планує надати Києву 140 млрд євро допомоги, але він вважає це "найбільшою помилкою ЄС".
Також він розкритикував санкції Євросоюзу проти Росії, заявивши, що вони завдають більшої шкоди Європі.
- 6 жовтня повідомлялося, що Україна вперше за період уряду Фіцо отримає нелетальну військову допомогу від Словаччини. Йдеться про інженерну та будівельну техніку, транспорт, комплекси розмінування та засоби медичної евакуації.
- Словаччина припинила державну військову допомогу Україні після приходу до влади уряду Фіцо у 2023 році, проте все ще дозволено постачання на комерційній основі, розповів LIGA.net лідер словацької опозиції Шимечка.
