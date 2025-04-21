У США суддів, які блокували накази Трампа, залякують піцою – Le Figaro
В останні місяці в Сполучених Штатах суддям різних судів масово доставляють додому піцу, яку вони не замовляли, часто пізно ввечері. Більшість суддів, які отримали такі замовлення, заблокували розпорядження адміністрації президента США Дональда Трампа, повідомляє Le Figaro.
Як зазначає видання, метою таких акцій є залякування суддів. Таким чином невідомі замовники показують, що вони знають домашні адреси суддів.
У деяких випадках піцу, яку вони не замовляли, отримували діти суддів та інші члени їхніх родин. Декілька замовлень були оформлені від імені Даніеля Андерла.
Як повідомляє видання, 20-річний Андерл був сином федеральної судді Естер Салас. У 2020 році фальшивий кур'єр застрелив хлопця та поранив його батька у власному будинку. Вбивцею виявився адвокат Рой Ден Холландер, який мав конфлікт із Салас та планував її вбити.
Le Figaro пов'язує випадки залякувань із професійною діяльністю суддів, більшість з яких розглядали справи, пов'язані з діяльністю Трампа.
Зокрема, нещодавно піцу, яку вона не замовляла, отримала суддя апеляційного суду Мішель Чайлдс. Торік вона відхилила аргументи адвокатів Дональда Трампа про надання їх клієнту імунітету від кримінального переслідування.
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