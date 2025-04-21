В США судей, блокировавших приказы Трампа, запугивают пиццей – Le Figaro

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В последние месяцы в Соединенных Штатах судьям разных судов массово доставляют домой пиццу, которую они не заказывали, часто поздно вечером. Большинство судей, получивших такие заказы, заблокировали распоряжения администрации президента США Дональда Трампа, сообщает Le Figaro.

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Как отмечает издание, целью таких акций является устрашение судей. Таким образом неизвестные заказчики показывают, что они знают домашние адреса судей.

В некоторых случаях пиццу, которую они не заказывали, получали дети судей и другие члены их семей. Несколько заказов были оформлены от имени Даниэля Андерла.

Как сообщает издание, 20-летний Андерл был сыном федерального судьи Эстер Салас. В 2020 году фальшивый курьер застрелил парня и ранил его отца в собственном доме. Убийцей оказался адвокат Рой Дэн Холландер, который имел конфликт с Салас и планировал ее убить.

Le Figaro связывает случаи запугивания с профессиональной деятельностью судей, большинство из которых рассматривали дела, связанные с деятельностью Трампа.

В частности, недавно пиццу, которую она не заказывала, получила судья апелляционного суда Мишель Чайлдс. В прошлом году она отклонила аргументы адвокатов Дональда Трампа о предоставлении их клиенту иммунитета от уголовного преследования.