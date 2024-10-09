У Страсбурзі перервали виступ Орбана. Звинуватили у "продажі Угорщини Путіну та Сі" – відео

Віктор Орбан у Страсбурзі (Фото: ЕРА/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Виступ угорського прем'єра Віктора Орбана на пресконференції у Страсбурзі 8 жовтня перервали вигуки чоловіка, який звинувачував того у державній зраді та продажі Угорщини Росії та Китаю. Про це пише місцеве видання Telex.

На опублікованому журналістами відео видно, як чоловік підбіг до столу, за яким сидів Орбан, та кинув у нього фальшиві гроші зі словами: "За яку суму ви зрадили країну, пане прем'єр-міністре?".

Чоловіка схопила охорона та вивела із зали. Паралельно він продовжував казати, що глава угорського уряду "продав країну Путіну та Сі Цзіньпіну".

Орбан, коментуючи інцидент, заявив, що "угорська є дуже прямолінійною мовою, але якщо ми називаємо політика негідником, то це означає, що ми просто не згодні з його позицією".

Як стало відомо пізніше, чоловіком, який перервав пресконференцію, був член молодіжної організації партії Демократична коаліція Мартон Гєкіцкі. Партія підтвердила причетність свого представника до цього інциденту.

Президент політсили Ференц Дюрчань написав: "Спікер парламенту Ласло Ковер міг відібрати в мене слово у парламенті, коли я назвав уряд зрадником, але ми сказали це навіть тоді, ми будемо говорити це завжди й усюди: Угорщина сьогодні має зрадницький уряд".