В Страсбурге прервали выступление Орбана. Обвинили в "продаже Венгрии Путину и Си" – видео
Выступление венгерского премьера Виктора Орбана на пресс-конференции в Страсбурге 8 октября прервали возгласы мужчины, обвинявшего его в государственной измене и продаже Венгрии России и Китаю. Об этом пишет местное издание Telex.
На опубликованном журналистами видео видно, как мужчина подбежал к столу, за которым сидел Орбан, и бросил в него фальшивые деньги со словами: "За какую сумму вы предали страну, господин премьер-министр?".
Мужчину схватила охрана и вывела из зала. Параллельно он продолжал говорить, что глава венгерского правительства "продал страну Путину и Си Цзиньпину".
Орбан, комментируя инцидент, заявил, что "венгерский является очень прямолинейным языком, но если мы называем политика негодяем, то это означает, что мы просто не согласны с его позицией".
Как стало известно позже, мужчиной, прервавшим пресс-конференцию, был член молодежной организации партии Демократическая коалиция Мартон Гекицки. Партия подтвердила причастность своего представителя к этому инциденту.
Президент политсилы Ференц Дюрчань написал: "Спикер парламента Ласло Ковер мог отобрать у меня слово в парламенте, когда я назвал правительство изменником, но мы сказали это даже тогда, мы будем говорить это всегда и всюду: Венгрия сегодня имеет предательское правительство".
- 5 июля 2024 года Орбан встретился с Путиным в России в рамках миротворческой миссии.
- 22 августа в Венгрии прокомментировали наступление в Курской области. Призвали прекратить огонь.
- 6 сентября Орбан заявил, что Зеленский должен встретиться с Путиным, чтобы завершить войну. По его словам, такая встреча просто нужна.