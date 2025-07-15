У Судані внаслідок нападу загинули десятки мирних мешканців, серед них діти

Воєнізовані формування штурмом взяли село в центрі країни, серед жертв були жінки та діти

Жінки у Судані (Фото: ЕРА/DIEGO MENJIBAR)

У центрі Судану воєнізовані "Сили швидкого реагування Судану" напали на село Умм-Гарфа в штаті Північний Кордофан. Вони вбили 48 мирних мешканців, серед яких були жінки та діти, повідомляє LeMonde.

Напад стався за 90 кілометрів від міста Бара, де останнім часом тривають бої між армією та RSF.

Міжнародна організація з міграції (МОМ) оголосила 13 липня, що посилення бойових дій у регіоні змусило понад 3000 людей залишити свої домівки та шукати порятунку в інших місцях. Багато з них знайшли прихисток поблизу Бари.

Суданська армія протягом останніх тижнів розпочала кілька наступальних операцій, щоб відновити контроль над Барою, стратегічно важливим містом у Північному Кордофані.

Довідка Сили швидкого реагування Судану (СШР) – це воєнізована організація, яка була створена в 2013 році на базі угруповання Джанджавід. Спочатку вони підпорядковувалися уряду Судану, але згодом перетворилися на самостійну силу, яка конфліктує з регулярною армією. Сили швидкого реагування Судану (СШР) – це воєнізована організація, яка була створена в 2013 році на базі угруповання Джанджавід. Спочатку вони підпорядковувалися уряду Судану, але згодом перетворилися на самостійну силу, яка конфліктує з регулярною армією.