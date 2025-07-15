В Судане бойцы сил быстрого реагирования убили десятки мирных жителей

Вооруженные формирования штурмом взяли село в центре страны, среди жертв были женщины и дети

Женщины в Судане (Фото: ЕРА/DIEGO MENJIBAR)

В центральном Судане бойцы Сил быстрого реагирования (RSF) напали на деревню Умм-Гарфа в штате Северный Кордофан. Они убили 48 мирных жителей, среди которых были женщины и дети, сообщает Le Monde.

Нападение произошло в 90 километрах от города Бара, где в последнее время идут бои между армией и RSF.

13 июля Международная организация по миграции (МОМ) сообщила, что усиление боевых действий в регионе вынудило более 3000 человек покинуть свои дома и искать убежища в других местах. Многие из них нашли приют вблизи Бари.

В последние недели суданская армия предприняла несколько наступательных операций, чтобы восстановить контроль над Барой, стратегически важным городом в Северном Кордофане.