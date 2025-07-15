В Судане бойцы сил быстрого реагирования убили десятки мирных жителей
В центральном Судане бойцы Сил быстрого реагирования (RSF) напали на деревню Умм-Гарфа в штате Северный Кордофан. Они убили 48 мирных жителей, среди которых были женщины и дети, сообщает Le Monde.
Нападение произошло в 90 километрах от города Бара, где в последнее время идут бои между армией и RSF.
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13 июля Международная организация по миграции (МОМ) сообщила, что усиление боевых действий в регионе вынудило более 3000 человек покинуть свои дома и искать убежища в других местах. Многие из них нашли приют вблизи Бари.
В последние недели суданская армия предприняла несколько наступательных операций, чтобы восстановить контроль над Барой, стратегически важным городом в Северном Кордофане.
- В апреле 2023 года в Судане началось гражданская война в результате разногласий между двумя военными лидерами – Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Мохамедом Хамданом Дагало.
- Силы быстрого реагирования Судана под командованием Хамдана Дагало выступили против правительства, заявив, что стремятся установить в стране демократию.
- 20 сентября стало известно, что украинские спецслужбы, вероятно, атаковали RSF в Судане, которых поддерживает террористическая группа Вагнера.
- На 10 сентября 2024 года, в результате гражданской войны в Судане погибло более 150 000 человек.
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