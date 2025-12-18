У СЗР розповіли, де зареєстровані компанії, що управляють танкерами тіньового флоту РФ

Сейшельські острови є найпопулярнішою юрисдикцією для створення компаній для обслуговування танкерів тіньового флоту

Судно в Росії (Фото: Anatoly Maltsev/EPA)

Десятки компаній, зареєстрованих на Сейшельських островах, у Греції, Росії та Китаї надають послуги суднам тіньового флоту РФ. Про це LIGA.net повідомила Служба зовнішньої розвідки у відповідь на запит.

За даними СЗР, найбільша частка компаній-операторів, що управляють танкерами тіньового флоту й надають їм у такий спосіб прихисток і послуги (реєстрацію, управління, приховування власності тощо), зареєстрована в наступних юрисдикціях:

→ Сейшельські острови – 15% (90 компаній);

→ Греція – 9,5% (55 компаній);

→ Росія – 9,5% (55 компаній);

→ Китай – 9% (53 компанії);

→ Об'єднані Арабські Емірати – 8,6% (51 компанія).

У розвідці стверджують, що ці компанії-оператори становлять основу підтримки тіньового флоту, забезпечуючи технічне обслуговування й управління суднами. Вони приховують свої зв'язки з Росією, що дозволяє обходити західні санкції.

Сейшельські острови є найпопулярнішою юрисдикцією для створення підставних компаній завдяки низькому рівню регуляції та прозорості, додали в СЗР.

Там додали, що ситуація динамічна, й інші країни, зокрема Індія та Маршаллові острови, також використовуються як місця реєстрації підставних компаній-операторів.

У розвідці розповіли, що російський тіньовий флот нараховує понад 1100 суден. Найбільше танкерів зареєстровано у трьох країнах: Росія – 14%, Ліберія – 11% і Сьєрра-Леоне – 9%.