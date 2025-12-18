В СВР рассказали, где зарегистрированы компании, управляющие танкерами теневого флота РФ

Сейшельские острова являются самой популярной юрисдикцией для создания компаний для обслуживания танкеров теневого флота

Судно в России (Фото: Anatoly Maltsev/EPA)

Десятки компаний, зарегистрированных на Сейшельских островах, в Греции, России и Китае предоставляют услуги судам теневого флота РФ. Об этом LIGA.net сообщила Служба внешней разведки в ответ на запрос.

По данным СВР, наибольшая доля компаний-операторов, которые управляют танкерами теневого флота и предоставляют им таким образом убежище и услуги (регистрацию, управление, сокрытие собственности и т.д.), зарегистрирована в следующих юрисдикциях:

→ Сейшельские острова – 15% (90 компаний);

→ Греция – 9,5% (55 компаний);

→ Россия – 9,5% (55 компаний);

→ Китай – 9% (53 компании);

→ Объединенные Арабские Эмираты – 8,6% (51 компания).

В разведке утверждают, что эти компании-операторы составляют основу поддержки теневого флота, обеспечивая техническое обслуживание и управление судами. Они скрывают свои связи с Россией, что позволяет обходить западные санкции.

Сейшельские острова являются самой популярной юрисдикцией для создания подставных компаний благодаря низкому уровню регуляции и прозрачности, добавили в СВР.

Там добавили, что ситуация динамична, и другие страны, в частности Индия и Маршалловы острова, также используются как места регистрации подставных компаний-операторов.

В разведке рассказали, что российский теневой флот насчитывает более 1100 судов. Больше всего танкеров зарегистрировано в трех странах: Россия – 14%, Либерия – 11% и Сьерра-Леоне – 9%.