В СВР рассказали, где зарегистрированы компании, управляющие танкерами теневого флота РФ
Десятки компаний, зарегистрированных на Сейшельских островах, в Греции, России и Китае предоставляют услуги судам теневого флота РФ. Об этом LIGA.net сообщила Служба внешней разведки в ответ на запрос.
По данным СВР, наибольшая доля компаний-операторов, которые управляют танкерами теневого флота и предоставляют им таким образом убежище и услуги (регистрацию, управление, сокрытие собственности и т.д.), зарегистрирована в следующих юрисдикциях:
→ Сейшельские острова – 15% (90 компаний);
→ Греция – 9,5% (55 компаний);
→ Россия – 9,5% (55 компаний);
→ Китай – 9% (53 компании);
→ Объединенные Арабские Эмираты – 8,6% (51 компания).
В разведке утверждают, что эти компании-операторы составляют основу поддержки теневого флота, обеспечивая техническое обслуживание и управление судами. Они скрывают свои связи с Россией, что позволяет обходить западные санкции.
Сейшельские острова являются самой популярной юрисдикцией для создания подставных компаний благодаря низкому уровню регуляции и прозрачности, добавили в СВР.
Там добавили, что ситуация динамична, и другие страны, в частности Индия и Маршалловы острова, также используются как места регистрации подставных компаний-операторов.
В разведке рассказали, что российский теневой флот насчитывает более 1100 судов. Больше всего танкеров зарегистрировано в трех странах: Россия – 14%, Либерия – 11% и Сьерра-Леоне – 9%.
- 16 декабря сообщалось, что Россия начала обеспечивать военную защиту танкерам теневого флота – отдельные зоны Балтийского моря патрулируют военные корабли, а на борту судов с нефтью появилась вооруженная охрана.
- 15 декабря Совет ЕС расширил санкции в ответ на агрессию России против Украины, введя ограничения против пяти физических лиц и четырех компаний, причастных к российскому теневому флоту.
