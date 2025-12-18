Внешней разведке известно о 1100 судов теневого флота, большая часть – под санкциями
По состоянию на декабрь 2025 года российский теневой флот насчитывает более 1000 танкеров для транспортировки нефти и нефтепродуктов, под санкциями Украины находится 656 судов, еще сотни – под санкциями США и Европы. Об этом сообщила Служба внешней разведки в ответ на запрос LIGA.net.
"Сейчас теневой флот России насчитывает более 1100 танкеров для перевозки нефти или нефтепродуктов", – говорится в ответе.
В разведке добавили, что к флоту судов, активно привлеченных к перевозкам подсанкционной российской нефти, только за последние шесть месяцев добавилось более 50 танкеров.
Больше всего танкеров теневого флота зарегистрировано в трех странах: Россия – 14%, Либерия – 11% и Сьерра-Леоне – 9%.
По данным СВР, под санкциями Европейского Союза находится 529 судов, 656 – под украинскими санкциями. Еще против 226 судов теневого флота" введены американские санкции.
"Теневой флот" России – это совокупность устаревших танкеров и грузовых судов, которые государство-агрессор использует для обхода международных санкций, прежде всего для экспорта нефти и нефтепродуктов.
Такие суда часто меняют флаги, владельцев и операторов, а также осуществляют перевалку нефти в море, скрывая ее происхождение. Большинство этих кораблей не имеют надлежащего страхования и технического контроля, что повышает риски аварий и экологических катастроф.
По оценкам западных аналитиков, "теневой флот" обеспечивает значительную долю российского морского экспорта энергоносителей после введения нефтяного эмбарго и ценового потолка. Деятельность этого флота является одним из ключевых инструментов РФ для сохранения валютных поступлений и финансирования войны против Украины.
- 16 декабря сообщалось, что Россия начала обеспечивать военную защиту танкерам "теневого флота" – отдельные зоны Балтийского моря патрулируют военные корабли, а на борту судов с нефтью появилась вооруженная охрана.
- 18 декабря Евросоюз ввел санкции в отношении еще 41 судна российского "теневого флота".
