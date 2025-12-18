Внешней разведке известно о 1100 судов теневого флота, большая часть – под санкциями

К флоту судов, привлеченных к перевозкам подсанкционной российской нефти, за полгода добавилось 50 танкеров, заявили в СВР

Танкер (Иллюстративное фото: Anatoly Maltsev/EPA)

По состоянию на декабрь 2025 года российский теневой флот насчитывает более 1000 танкеров для транспортировки нефти и нефтепродуктов, под санкциями Украины находится 656 судов, еще сотни – под санкциями США и Европы. Об этом сообщила Служба внешней разведки в ответ на запрос LIGA.net.

"Сейчас теневой флот России насчитывает более 1100 танкеров для перевозки нефти или нефтепродуктов", – говорится в ответе.

Читайте также Россия откровенно превращает теневой флот на Балтике в оружие гибридной войны с НАТО

В разведке добавили, что к флоту судов, активно привлеченных к перевозкам подсанкционной российской нефти, только за последние шесть месяцев добавилось более 50 танкеров.

Больше всего танкеров теневого флота зарегистрировано в трех странах: Россия – 14%, Либерия – 11% и Сьерра-Леоне – 9%.

По данным СВР, под санкциями Европейского Союза находится 529 судов, 656 – под украинскими санкциями. Еще против 226 судов теневого флота" введены американские санкции.

СПРАВКА "Теневой флот" России – это совокупность устаревших танкеров и грузовых судов, которые государство-агрессор использует для обхода международных санкций, прежде всего для экспорта нефти и нефтепродуктов. Такие суда часто меняют флаги, владельцев и операторов, а также осуществляют перевалку нефти в море, скрывая ее происхождение. Большинство этих кораблей не имеют надлежащего страхования и технического контроля, что повышает риски аварий и экологических катастроф. По оценкам западных аналитиков, "теневой флот" обеспечивает значительную долю российского морского экспорта энергоносителей после введения нефтяного эмбарго и ценового потолка. Деятельность этого флота является одним из ключевых инструментов РФ для сохранения валютных поступлений и финансирования войны против Украины.