Зовнішній розвідці відомо про 1100 суден тіньового флоту, більша частина – під санкціями

До флоту суден, залучених до перевезень підсанкційної російської нафти, за пів року додалося 50 танкерів, заявили в СЗР

Танкер (Ілюстративне фото: Anatoly Maltsev/EPA)

Станом на грудень 2025 року російський тіньовий флот налічує понад 1000 танкерів для транспортування нафти та нафтопродуктів, під санкціями України перебуває 656 суден, ще сотні – під санкціями США та Європи. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки у відповідь на запит LIGA.net.

"Наразі тіньовий флот Росії налічує понад 1100 танкерів для перевезення нафти чи нафтопродуктів", – йдеться у відповіді.

Читайте також Росія відверто перетворює тіньовий флот на Балтиці на зброю гібридної війни з НАТО

У розвідці додали, що до флоту суден, активно залучених до перевезень підсанкційної російської нафти, тільки за останні шість місяців додалось понад 50 танкерів.

Найбільше танкерів тіньового флоту зареєстровано у трьох країнах: Росія – 14%, Ліберія – 11% та Сьєрра-Леоне – 9%.

За даними СЗР, під санкціями Європейського Союзу перебуває 529 суден, 656 – під українськими санкціями. Ще проти 226 суден тіньового флоту запроваджені американські санкції.

ДОВІДКА Тіньовий флот Росії – це сукупність застарілих танкерів і вантажних суден, які держава-агресор використовує для обходу міжнародних санкцій, насамперед для експорту нафти й нафтопродуктів. Такі судна часто змінюють прапори, власників і операторів, а також здійснюють перевалку нафти в морі, приховуючи її походження. Більшість цих кораблів не мають належного страхування і технічного контролю, що підвищує ризики аварій та екологічних катастроф. За оцінками західних аналітиків, тіньовий флот забезпечує значну частку російського морського експорту енергоносіїв після запровадження нафтового ембарго та цінової стелі. Діяльність цього флоту є одним з ключових інструментів РФ для збереження валютних надходжень і фінансування війни проти України.