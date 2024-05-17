У військовій академії Санкт-Петербурга пролунав вибух, є постраждалі – фото, відео

Академія зв'язку Будьонного (Фото: ресурс російських пропагандистів)

Російські пропагандистські Telegram-канали повідомили, що ввечері 17 травня у Санкт-Петербурзі стався вибух у районі Академії зв'язку імені Будьонного. Відомо про кількох поранених.

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За даними російських пропагандистів, інцидент стався на Тихорецькому проспекті в Санкт-Петербурзі – там розташована військова академія.

Спочатку Telegram-канали ворога припускали, що вибух міг пролунати внаслідок атаки безпілотника, проте згодом у росіян з'явилася інша версія: у підвалі академії міг здетонувати боєприпас.

Місцеві ресурси публікують фото та відео, на яких зафіксовано евакуацію поранених. За неофіційними даними, їх понад сім осіб.

Фото: російські ресурси

12 березня 2024 року у Санкт-Петербурзі безпілотник атакував ТЕЦ.

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