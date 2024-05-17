В военной академии Санкт-Петербурга прогремел взрыв, есть пострадавшие – фото, видео
Российские пропагандистские Telegram-каналы сообщили, что вечером 17 мая в Санкт-Петербурге произошел взрыв в районе Академии связи имени Буденного. Известно о нескольких раненых.
По данным российских пропагандистов, инцидент произошел на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге – там расположена военная академия.
Сначала Telegram-каналы врага предполагали, что взрыв мог произойти в результате атаки беспилотника, однако впоследствии у россиян появилась другая версия: в подвале академии мог сдетонировать боеприпас.
Местные ресурсы публикуют фото и видео, на которых зафиксирована эвакуация раненых. По неофициальным данным, их более семи человек.
- 12 марта 2024 года в Санкт-Петербурге беспилотник атаковал ТЭЦ.
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