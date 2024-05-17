В военной академии Санкт-Петербурга прогремел взрыв, есть пострадавшие – фото, видео

Российские пропагандисты сообщают о по меньшей мере семерых пострадавших

Академия связи Буденного (Фото: ресурс российских пропагандистов)

Российские пропагандистские Telegram-каналы сообщили, что вечером 17 мая в Санкт-Петербурге произошел взрыв в районе Академии связи имени Буденного. Известно о нескольких раненых.

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По данным российских пропагандистов, инцидент произошел на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге – там расположена военная академия.

Сначала Telegram-каналы врага предполагали, что взрыв мог произойти в результате атаки беспилотника, однако впоследствии у россиян появилась другая версия: в подвале академии мог сдетонировать боеприпас.

Местные ресурсы публикуют фото и видео, на которых зафиксирована эвакуация раненых. По неофициальным данным, их более семи человек.

Фото: российские ресурсы

12 марта 2024 года в Санкт-Петербурге беспилотник атаковал ТЭЦ.

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