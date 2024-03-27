У віці 54 років помер екснардеп та полковник Нацгвардії Андрій Антонищак

Про точні причини смерті поки не повідомляють

Андрій Антонищак (Фото: Варта 1)

У віці 54 років помер колишній народний депутат від Блоку Петра Порошенка, полковник Національної гвардії України Андрій Антонищак. Про його смерть повідомили нардепка від Євросолідарності Софія Федина та позафракційний екснардеп Богдан Матківський.

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"Відійшов у вічність Андрій Антонищак. В скорботі сім'я, родина, побратими та посестри, друзі, колеги. Час прощання з нашим побратимом напишу згодом. Вічна пам'ять. Спочивай з миром, брате", – написав Матківський.

Ані він, ані Федина про причини смерті Антонищака не повідомляють. Співрозмовник LIGA.net у Силах оборони заявив, що попередньо відомо про природну смерть. Офіційну інформацію обіцяють згодом.

Антонищак був координатором 1-го батальйону оперативного призначення Національної гвардії, народним депутатом VIII скликання, членом парламентської фракції партії Блок Петра Порошенка, членом комітету Ради з питань податкової та митної політики.

У 2006 році обирався депутатом Львівської міської ради від блоку Український Народний Блок Костенка і Плюща.

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