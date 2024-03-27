В возрасте 54 лет умер экс-нардеп и полковник Нацгвардии Андрей Антонищак

О точных причинах смерти пока не сообщают

Андрей Антонищак (Фото: Варта 1)

В возрасте 54 лет скончался бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко, полковник Национальной гвардии Украины Андрей Антонищак. О его смерти сообщили нардеп от Евросолидарности София Федина и внефракционный экс-нардеп Богдан Маткивский.

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"Ушел в вечность Андрей Антонищак. В скорби семья, побратимы и посестры, друзья, коллеги. Время прощания с нашим побратимом напишу позже. Вечная память. Покойся с миром, брат", – написал Маткивский.

Ни он, ни Федина о причинах смерти Антонищака не сообщают. Собеседник LIGA.net в Силах обороны заявил, что предварительно известно о естественной смерти. Официальную информацию обещают позже.

Антонищак был координатором 1-го батальона оперативного назначения Национальной гвардии, народным депутатом VIII созыва, членом парламентской фракции партии Блок Петра Порошенко, членом комитета Совета по налоговой и таможенной политике.

В 2006 году избирался депутатом Львовского городского совета от блока Украинский Народный Блок Костенко и Плюща.

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