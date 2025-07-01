У Єврокомісії назвали необов’язковими результати угорського "референдуму" щодо України

У ЄК вважають, що немає об'єктивних причин заперечувати проти відкриття першого кластера

Прапори ЄС (Ілюстративне фото: Olivier Hoslet/EPA)

Європейська комісія взяла до відома результати національних консультацій в Угорщині щодо членства України в Європейському Союзі, однак вони є необов’язковими. Про це на брифінгу повідомив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє, коментуючи блокування Будапештом відкриття переговорних кластерів.

"Наша позиція дуже чітка. Ми беремо до уваги результати цих національних консультацій. Угорський уряд скликав та організував цю необов'язкову консультацію. І, як ви знаєте, національні консультації – це справа національної влади", – сказав Мерсьє.

За його словами, ЄС вимагатиме від Будапешта пояснень щодо позиції країни та аргументів, чому Угорщина проти членства України. Речник Єврокомісії акцентував, що Україна реалізовує реформи "за найскладніших обставин, які тільки можна собі уявити".

"Комісія оцінила, що Україна виконала критерії для відкриття першого кластера, тобто кластера з фундаментальних питань. Ми також позитивно оцінили план вступу України щодо меншин, який відповідає потребам її сусідів. Тому ми завжди захищали підхід, заснований на заслугах, коли йдеться про вступ", – додав Мерсьє.

Він вважає, що в цьому випадку немає об'єктивних причин заперечувати проти відкриття першого кластера.

"Отже, коли країну-кандидата стримують без об'єктивних причин, попри виконання критеріїв, весь процес розширення втрачає свою довіру. Тож ми дуже сподіваємося, що зможемо відкрити перший кластер дуже скоро", – зазначив речник.