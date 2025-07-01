В Еврокомиссии назвали результаты венгерского "референдума" по Украине необязательными

В ЕК считают, что нет объективных причин возражать против открытия первого кластера

Флаги ЕС (Иллюстративное фото: Olivier Hoslet/EPA)

Европейская комиссия приняла к сведению результаты национальных консультаций в Венгрии по поводу членства Украины в Европейском Союзе, однако они являются необязательными. Об этом на брифинге сообщил спикер Европейской комиссии Гийом Мерсье, комментируя блокирование Будапештом открытия переговорных кластеров.

"Наша позиция очень четкая. Мы учитываем результаты этих национальных консультаций. Венгерское правительство созвало и организовало эту необязательную консультацию. И, как вы знаете, национальные консультации – это дело национальных властей", – сказал Мерсье.

По его словам, ЕС потребует от Будапешта разъяснений относительно позиции страны и аргументов, почему Венгрия против членства Украины. Спикер Еврокомиссии подчеркнул, что Украина проводит реформы "в самых сложных обстоятельствах, которые только можно себе представить".

"Комиссия оценила, что Украина выполнила критерии для открытия первого кластера, то есть кластера по фундаментальным вопросам. Мы также положительно оценили план вступления Украины в отношении меньшинств, который отвечает потребностям ее соседей. Поэтому мы всегда защищали подход, основанный на заслугах, когда речь идет о вступлении", – добавил Мерсье.

Он считает, что в данном случае нет объективных причин возражать против открытия первого кластера.

"Поэтому, когда страну-кандидата задерживают без объективных причин, несмотря на выполнение критериев, весь процесс расширения теряет доверие. Поэтому мы очень надеемся, что сможем открыть первый кластер очень скоро", – отметил спикер.