У Зеленського пояснили мотиви Словаччини та Мальти під час блокування 18 пакета санкцій ЄС
Мальта і Словаччина намагалися заблокувати 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, але зрештою змінили свою позицію. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
За його словами, Словаччина не виступала проти самого пакета санкцій, але використала свою позицію як інструмент тиску у газовому питанні.
"Вони не мали нічого проти санкцій взагалі, але взяли в заручники свою підтримку цього пакету для іншого питання – газового. Ми не знаємо деталей домовленостей Словаччини з ЄС. Але розуміємо, що, враховуючи консолідовану позицію Євросоюзу щодо відмови від російських енергоносіїв у цілому, це питання технічне", – пояснив Власюк.
Щодо Мальти, то її спротив виглядав, на думку уповноваженого малозрозумілим.
"Я дуже здивувався. Я менше здивувався, коли побачив Кіпр і Грецію", – додав Власюк.
Він нагадав, що Греція має суттєві економічні інтереси у перевезенні російської нафти, ціна якої тривалий час була на рівні $60 за барель, тобто в межах встановленої ЄС цінової стелі.
"Грецькі перевізники могли її возити, не порушуючи price cap. Чим вони і займались. Близько 30–40% перевезення нафти з Чорного моря – це були грецькі перевізники. Звісно, якщо знизити цінову стелю, то їх знову "вибивають" з цього ринку", – зазначив Власюк.
Саме цим, за його словами, пояснюється стримана позиція Афін – Греція так обережно чинила опір ціновій стелі, але досить швидко відступила.
"Опір Мальти був дивним, тому що в них відсоток в перевезеннях російської нафти – 2–3%. Це була скоріше якась проба пера. Але ситуація закінчилася в цілому позитивно", – підсумував посадовець.
- Уряд Словаччини на чолі з Фіцо неодноразово попереджав, що не підтримає підготовлений пакет санкцій доти, доки не отримає від Європейської комісії достатніх гарантій у зв'язку з ініціативою RePowerEU, яка передбачає повну відмову від російського газу до 2028 року.
- 18 червня міністр закордонних справ Угорщини заявив, що Угорщина і Словаччина заблокували 18-й пакет санкцій проти Росії. Він також підкреслив, що його країна більше не готова допомагати Україні ні грошима, ні зброєю.
- 17 липня Фіцо заявив, що готовий розблокувати 18-й пакет санкцій Європи проти Росії. Водночас прем'єр наголосив, що країна "ніколи не підтримає" припинення постачань російського газу до ЄС із 2027 року.
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