У Зеленського пояснили мотиви Словаччини та Мальти під час блокування 18 пакета санкцій ЄС

Уповноважений президента з питань санкційної політики зазначив, що Словаччина прив’язала санкції до газу, а у Мальти була "проба пера"

Владислав Власюк (Фото: Facebook-акаунт посадовця)

Мальта і Словаччина намагалися заблокувати 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, але зрештою змінили свою позицію. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, Словаччина не виступала проти самого пакета санкцій, але використала свою позицію як інструмент тиску у газовому питанні.

"Вони не мали нічого проти санкцій взагалі, але взяли в заручники свою підтримку цього пакету для іншого питання – газового. Ми не знаємо деталей домовленостей Словаччини з ЄС. Але розуміємо, що, враховуючи консолідовану позицію Євросоюзу щодо відмови від російських енергоносіїв у цілому, це питання технічне", – пояснив Власюк.

Щодо Мальти, то її спротив виглядав, на думку уповноваженого малозрозумілим.

"Я дуже здивувався. Я менше здивувався, коли побачив Кіпр і Грецію", – додав Власюк.

Він нагадав, що Греція має суттєві економічні інтереси у перевезенні російської нафти, ціна якої тривалий час була на рівні $60 за барель, тобто в межах встановленої ЄС цінової стелі.

"Грецькі перевізники могли її возити, не порушуючи price cap. Чим вони і займались. Близько 30–40% перевезення нафти з Чорного моря – це були грецькі перевізники. Звісно, якщо знизити цінову стелю, то їх знову "вибивають" з цього ринку", – зазначив Власюк.

Саме цим, за його словами, пояснюється стримана позиція Афін – Греція так обережно чинила опір ціновій стелі, але досить швидко відступила.

"Опір Мальти був дивним, тому що в них відсоток в перевезеннях російської нафти – 2–3%. Це була скоріше якась проба пера. Але ситуація закінчилася в цілому позитивно", – підсумував посадовець.