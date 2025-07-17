Фіцо погодився припинити блокувати 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що готовий розблокувати 18-й пакет санкцій Європи проти Росії. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
Прем'єр доручить представникам Словаччини у Європейському Союзі "розчистити шлях" для ухвалення антиросійських санкцій. Подальше блокування пакета, за словами Фіцо, є контрпродуктивним – усі можливості для переговорів з Єврокомісією наразі вичерпано. А збереження поточної позиції поставить під загрозу інтереси Словаччини.
"Підтверджені гарантії ЄС стосуються ціни на газ і його можливого дефіциту, транспортних витрат, а також можливості виникнення кризової ситуації з надзвичайно високими цінами і дефіцитом газу, що призвело б до вжиття заходів щодо його врегулювання аж до зняття заборони на імпорт російського газу", – сказав прем'єр.
Однак відразу після голосування за санкційний пакет 18 липня Словаччина почне "другий етап боротьби за російський газ", заявив Фіцо. За його словами, у країни є затверджений план просування національних інтересів, відповідальна за реалізацію запропонованих гарантій робоча група і суворі механізми контролю.
У разі провалу цих заходів Єврокомісія вже працює над 19-м пакетом санкцій, який також потребуватиме згоди Словаччини.
Водночас прем'єр наголосив, що країна "ніколи не підтримає" припинення постачань російського газу до ЄС із 2027 року, оскільки це завдасть шкоди конкурентоспроможності Європи та Словаччини зокрема.
- Уряд Словаччини на чолі з Фіцо неодноразово попереджав, що не підтримає підготовлений пакет санкцій доти, доки не отримає від Європейської комісії достатніх гарантій у зв'язку з ініціативою RePowerEU, яка передбачає повну відмову від російського газу до 2028 року.
- 18 червня міністр закордонних справ Угорщини заявив, що Угорщина і Словаччина заблокували 18-й пакет санкцій проти Росії. Він також підкреслив, що його країна більше не готова допомагати Україні ні грошима, ні зброєю.
- 10 липня Мерц публічно закликав Фіцо розблокувати 18-й пакет санкцій. За його словами, тільки Словаччина продовжує його блокувати. А прем'єр Чехії Фіала написав йому листа з аналогічним проханням.
- Глава Євродипломатії Кая Каллас повідомила, що 18-й пакет санкцій можуть ухвалити вже найближчими днями. Фіцо вдалося переконати "компромісами".
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