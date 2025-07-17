Фіцо погодився припинити блокувати 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії

Роберт Фіцо (Фото: facebook.com/robertficosk)

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що готовий розблокувати 18-й пакет санкцій Європи проти Росії. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

Прем'єр доручить представникам Словаччини у Європейському Союзі "розчистити шлях" для ухвалення антиросійських санкцій. Подальше блокування пакета, за словами Фіцо, є контрпродуктивним – усі можливості для переговорів з Єврокомісією наразі вичерпано. А збереження поточної позиції поставить під загрозу інтереси Словаччини.

"Підтверджені гарантії ЄС стосуються ціни на газ і його можливого дефіциту, транспортних витрат, а також можливості виникнення кризової ситуації з надзвичайно високими цінами і дефіцитом газу, що призвело б до вжиття заходів щодо його врегулювання аж до зняття заборони на імпорт російського газу", – сказав прем'єр.

Однак відразу після голосування за санкційний пакет 18 липня Словаччина почне "другий етап боротьби за російський газ", заявив Фіцо. За його словами, у країни є затверджений план просування національних інтересів, відповідальна за реалізацію запропонованих гарантій робоча група і суворі механізми контролю.

У разі провалу цих заходів Єврокомісія вже працює над 19-м пакетом санкцій, який також потребуватиме згоди Словаччини.

Водночас прем'єр наголосив, що країна "ніколи не підтримає" припинення постачань російського газу до ЄС із 2027 року, оскільки це завдасть шкоди конкурентоспроможності Європи та Словаччини зокрема.