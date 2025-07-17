Фицо согласился прекратить блокировать 18-й пакет санкций Евросоюза против России
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов разблокировать 18 пакет санкций Европы против России. Об этом он сказал в вечернем видеоообращении.
Премьер поручит представителям Словакии в Европейском союзе "расчистить путь" для принятия антироссийских санкций. Дальнейшее блокирование пакета, по словам Фицо, контрпродуктивно – все возможности для переговоров с Еврокомиссией на данный момент исчерпаны. А сохранение текущей позиции поставит под угрозу интересы Словакии.
"Подтвержденные гарантии ЕС касаются цены на газ и его возможного дефицита, транспортных расходов, а также возможности возникновения кризисной ситуации с чрезвычайно высокими ценами и дефицитом газа, что привело бы к принятию мер по его урегулированию вплоть до снятия запрета на импорт российского газа", – сказал премьер.
Однако сразу после голосования за санкционный пакет 18 июля Словакия начнет "второй этап борьбы за российский газ", заявил Фицо. По его словам, у страны есть утвержденный план продвижения национальных интересов, ответственная за реализацию предложенных гарантий рабочая группа и строгие механизмы контроля.
В случае провала этих мер Еврокомиссия уже работает над 19 пакетом санкций, который также потребует согласия Словакии.
При этом премьер подчеркнул, что страна "никогда не поддержит" прекращение поставок российского газа в ЕС с 2027 года, так как это нанесет ущерб конкурентоспособности Европы и Словакии, в том числе.
- Правительство Словакии во главе с Фицо неоднократно предупреждало, что не поддержит подготовленный пакет санкций до тех пор, пока не получит от Европейской комиссии достаточных гарантий в связи с инициативой RePowerEU, которая предусматривает полный отказ от российского газа к 2028 году.
- 18 июня министр иностранных дел Венгрии заявил, что Венгрия и Словакия заблокировали 18-й пакет санкций против России. Он также подчеркнул, что его страна больше не готова помогать Украине ни деньгами, ни оружием.
- 10 июля Мерц публично призвал Фицо разблокировать 18-й пакет санкций. По его словам, только Словакия продолжает его блокировать. А премьер Чехии Фиала написал ему письмо с аналогичной просьбой.
- Глава Евродипломатии Кая Каллас сообщила, что 18-й пакет санкций могут принять уже в ближайшие дни. Фицо удалось убедить "компромиссами".
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