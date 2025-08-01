У Зеленского объяснили мотивы Словакии и Мальты при блокировании 18 пакета санкций ЕС

Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики отметил, что Словакия привязала санкции к газу, а у Мальты была "проба пера"

Владислав Власюк (Фото: Facebook-аккаунт чиновника)

Мальта и Словакия пытались заблокировать 18-й пакет санкций Европейского Союза против России, но в итоге изменили свою позицию. Об этом в интервью ЛИГА.net рассказал уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

По его словам, Словакия не выступала против самого пакета санкций, но использовала свою позицию как инструмент давления в газовом вопросе.

"Они не имели ничего против санкций вообще, но взяли в заложники свою поддержку этого пакета для другого вопроса – газового. Мы не знаем деталей договоренностей Словакии с ЕС. Но понимаем, что, учитывая консолидированную позицию Евросоюза по отказу от российских энергоносителей в целом, это вопрос технический", – пояснил Власюк.

Что касается Мальты, то ее сопротивление выглядело, по мнению уполномоченного малопонятным.

"Я очень удивился. Я меньше удивился, когда увидел Кипр и Грецию", – добавил Власюк.

Он напомнил, что Греция имеет существенные экономические интересы в перевозке российской нефти, цена которой долгое время была на уровне $60 за баррель, то есть в пределах установленного ЕС ценового потолка.

"Греческие перевозчики могли ее возить, не нарушая price cap. Чем они и занимались. Около 30-40% перевозки нефти из Черного моря – это были греческие перевозчики. Конечно, если снизить ценовой потолок, то их снова "выбивают" с этого рынка", – отметил Власюк.

Именно этим, по его словам, объясняется сдержанная позиция Афин – Греция так осторожно сопротивлялась ценовому потолку, но довольно быстро отступила.

"Сопротивление Мальты было странным, потому что у них процент в перевозках российской нефти – 2-3%. Это была скорее какая-то проба пера. Но ситуация закончилась в целом положительно", – подытожил чиновник.