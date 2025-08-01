У Зеленского объяснили мотивы Словакии и Мальты при блокировании 18 пакета санкций ЕС
Мальта и Словакия пытались заблокировать 18-й пакет санкций Европейского Союза против России, но в итоге изменили свою позицию. Об этом в интервью ЛИГА.net рассказал уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
По его словам, Словакия не выступала против самого пакета санкций, но использовала свою позицию как инструмент давления в газовом вопросе.
"Они не имели ничего против санкций вообще, но взяли в заложники свою поддержку этого пакета для другого вопроса – газового. Мы не знаем деталей договоренностей Словакии с ЕС. Но понимаем, что, учитывая консолидированную позицию Евросоюза по отказу от российских энергоносителей в целом, это вопрос технический", – пояснил Власюк.
Что касается Мальты, то ее сопротивление выглядело, по мнению уполномоченного малопонятным.
"Я очень удивился. Я меньше удивился, когда увидел Кипр и Грецию", – добавил Власюк.
Он напомнил, что Греция имеет существенные экономические интересы в перевозке российской нефти, цена которой долгое время была на уровне $60 за баррель, то есть в пределах установленного ЕС ценового потолка.
"Греческие перевозчики могли ее возить, не нарушая price cap. Чем они и занимались. Около 30-40% перевозки нефти из Черного моря – это были греческие перевозчики. Конечно, если снизить ценовой потолок, то их снова "выбивают" с этого рынка", – отметил Власюк.
Именно этим, по его словам, объясняется сдержанная позиция Афин – Греция так осторожно сопротивлялась ценовому потолку, но довольно быстро отступила.
"Сопротивление Мальты было странным, потому что у них процент в перевозках российской нефти – 2-3%. Это была скорее какая-то проба пера. Но ситуация закончилась в целом положительно", – подытожил чиновник.
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- 18 июня министр иностранных дел Венгрии заявил, что Венгрия и Словакия заблокировали 18-й пакет санкций против России. Он также подчеркнул, что его страна больше не готова помогать Украине ни деньгами, ни оружием.
- 17 июля Фицо заявил, что готов разблокировать 18-й пакет санкций Европы против России. В то же время премьер подчеркнул, что страна "никогда не поддержит" прекращение поставок российского газа в ЕС с 2027 года.
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