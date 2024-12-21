У ЗСУ створили підрозділ із захисту культурної спадщини
У Збройних Силах України створили спеціальний підрозділ із захисту культурної спадщини під час війни. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Створення підрозділу є черговим заходом імплементації на національному рівні положень частини другої статті 7 Конвенції про захист та збереження культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.
Відповідне рішення було ухвалене головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і затверджене спільною директивою міністра оборони Рустема Умєрова та головкома після тривалих консультацій з міжнародними партнерами, Міністерством культури та стратегічних комунікацій, а також громадськістю.
Підрозділ із захисту культурної спадщини функціонуватиме у структурі цивільно-військового співробітництва ЗСУ.
До складу нового підрозділу увійдуть військовослужбовці, які мають освіту та попередній досвід роботи у сфері культури, археології, історії та музейної справи.
Основним завданням є координація дій, спрямованих на захист, збереження та запобігання знищенню об’єктів культурної спадщини, які можуть опинитися під загрозою внаслідок бойових дій.
"Ця ініціатива є ще одним доказом того, що Україна дотримується норм міжнародного права, виконує взяті на себе зобов’язання, максимально використовує всі наявні механізми та інструменти захисту і збереження культурних цінностей в умовах збройного конфлікту", – йдеться у повідомленні Генштабу.
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