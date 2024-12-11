Зеленський заявив, що росіяни вбили 50 українських священників
Російські окупанти вбили близько 50 українських священників, декого з них катували. Про це в інтерв’ю CBN повідомив президент Володимир Зеленський, коментуючи злочини Росії проти церкви.
За словами глави держави, Росія ставиться до української церкви приблизно так, як і до української школи, тобто знищує.
"Просто, щоб не залишилося жодного сліду. І тому дуже багато священників, різних священників, вони були в полоні. Або були вбиті. До речі, 50 [священників] вони вбили. І вбили по-різному", – сказав президент.
Він додав, що є всі докази, як окупанти катували священників.
"За що вони їх катували? Тільки за те, що вони повинні були служити Кирилу [патріарх Московський, голова Російської православної церкви], патріарху Москви, і служити їхній церкві. А священник, він служить людям, він просто служить Богу, і він допомагає людям", – додав глава держави.
Він зазначив, що ці священники відмовлялися служити РПЦ. За це окупанти їх розстрілювали.
"Просто хотіли зламати людей. І тоді не змогли зламати дух якихось людей і просто вбили 50 священників", – заявив Зеленський.
Також президент розповів, що росіяни зруйнували в Україні 700 церков.
"Атакували бомбами, атакували ракетами. А там, де вони заходили на територію нашої держави, просто знищували. Підпалювали ці церкви", – розповів він.
- 20 серпня було ухвалено закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Росією. Зокрема, йдеться про РПЦ та УПЦ МП.
- 15 жовтня повідомлялося, що 80% українців підтримують заборону УПЦ МП.