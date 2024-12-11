Зеленський заявив, що росіяни вбили 50 українських священників

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Російські окупанти вбили близько 50 українських священників, декого з них катували. Про це в інтерв’ю CBN повідомив президент Володимир Зеленський, коментуючи злочини Росії проти церкви.

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За словами глави держави, Росія ставиться до української церкви приблизно так, як і до української школи, тобто знищує.

"Просто, щоб не залишилося жодного сліду. І тому дуже багато священників, різних священників, вони були в полоні. Або були вбиті. До речі, 50 [священників] вони вбили. І вбили по-різному", – сказав президент.

Він додав, що є всі докази, як окупанти катували священників.

"За що вони їх катували? Тільки за те, що вони повинні були служити Кирилу [патріарх Московський, голова Російської православної церкви], патріарху Москви, і служити їхній церкві. А священник, він служить людям, він просто служить Богу, і він допомагає людям", – додав глава держави.

Він зазначив, що ці священники відмовлялися служити РПЦ. За це окупанти їх розстрілювали.

"Просто хотіли зламати людей. І тоді не змогли зламати дух якихось людей і просто вбили 50 священників", – заявив Зеленський.

Також президент розповів, що росіяни зруйнували в Україні 700 церков.

"Атакували бомбами, атакували ракетами. А там, де вони заходили на територію нашої держави, просто знищували. Підпалювали ці церкви", – розповів він.