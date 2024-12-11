Зеленский заявил, что россияне убили 50 украинских священников
Российские оккупанты убили около 50 украинских священников, некоторых из них пытали. Об этом в интервью CBN сообщил президент Владимир Зеленский, комментируя преступления России против церкви.
По словам главы государства, Россия относится к украинской церкви примерно так же, как и к украинской школе, то есть уничтожает.
"Просто, чтобы не осталось никакого следа. И потому очень много священников, разных священников, они были в плену. Или были убиты. Кстати, 50 [священников] они убили. И убили по-разному", – сказал президент.
Он добавил, что есть все доказательства, как оккупанты пытали священников.
"За что они их пытали? Только за то, что они должны были служить Кириллу [патриарх Московский, глава Русской православной церкви], патриарху Москвы, и служить их церкви. А священник, он служит людям, он просто служит Богу, и он помогает людям", – добавил глава государства.
Он отметил, что эти священники отказывались служить РПЦ. За это оккупанты их расстреливали.
"Просто хотели сломать людей. И тогда не смогли сломать дух каких-то людей и просто убили 50 священников", – заявил Зеленский.
Также президент рассказал, что россияне разрушили в Украине 700 церквей.
"Атаковали бомбами, атаковали ракетами. А там, где они заходили на территорию нашего государства, просто уничтожали. Поджигали эти церкви", – рассказал он.
- 20 августа был принят закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. В частности, речь идет о РПЦ и УПЦ МП.
- 15 октября сообщалось, что 80% украинцев поддерживают запрет УПЦ МП.