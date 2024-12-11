Зеленский заявил, что россияне убили 50 украинских священников

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Российские оккупанты убили около 50 украинских священников, некоторых из них пытали. Об этом в интервью CBN сообщил президент Владимир Зеленский, комментируя преступления России против церкви.

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По словам главы государства, Россия относится к украинской церкви примерно так же, как и к украинской школе, то есть уничтожает.

"Просто, чтобы не осталось никакого следа. И потому очень много священников, разных священников, они были в плену. Или были убиты. Кстати, 50 [священников] они убили. И убили по-разному", – сказал президент.

Он добавил, что есть все доказательства, как оккупанты пытали священников.

"За что они их пытали? Только за то, что они должны были служить Кириллу [патриарх Московский, глава Русской православной церкви], патриарху Москвы, и служить их церкви. А священник, он служит людям, он просто служит Богу, и он помогает людям", – добавил глава государства.

Он отметил, что эти священники отказывались служить РПЦ. За это оккупанты их расстреливали.

"Просто хотели сломать людей. И тогда не смогли сломать дух каких-то людей и просто убили 50 священников", – заявил Зеленский.

Также президент рассказал, что россияне разрушили в Украине 700 церквей.

"Атаковали бомбами, атаковали ракетами. А там, где они заходили на территорию нашего государства, просто уничтожали. Поджигали эти церкви", – рассказал он.