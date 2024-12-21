В ВСУ создали подразделение по защите культурного наследия

В состав подразделения войдут военнослужащие, имеющие образование и опыт работы в сфере культуры, археологии, истории и музейного дела

Разрушенная достопримечательность (Фото: Генеральный штаб ВСУ)

В Вооруженных Силах Украины было создано специальное подразделение по защите культурного наследия во время войны. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Создание подразделения является очередной мерой имплементации на национальном уровне положений части второй статьи 7 Конвенции о защите и сохранении культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Соответствующее решение было принято главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и утверждено общей директивой министра обороны Рустема Умерова и главкома после продолжительных консультаций с международными партнерами, Министерством культуры и стратегических коммуникаций, а также общественностью.

Подразделение по защите культурного наследия будет функционировать в структуре гражданско-военного сотрудничества ВСУ.

В состав нового подразделения войдут военнослужащие, имеющие образование и опыт работы в сфере культуры, археологии, истории и музейного дела.

Основной задачей является координация действий, направленных на защиту, сохранение и предотвращение уничтожения объектов культурного наследия, которые могут оказаться под угрозой в результате боевых действий.

"Эта инициатива является еще одним доказательством того, что Украина соблюдает нормы международного права, выполняет взятые на себя обязательства, максимально использует все имеющиеся механизмы и инструменты защиты и сохранения культурных ценностей в условиях вооруженного конфликта", — говорится в сообщении Генштаба.

Фото: Генштаб

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