В ВСУ создали подразделение по защите культурного наследия
В Вооруженных Силах Украины было создано специальное подразделение по защите культурного наследия во время войны. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Создание подразделения является очередной мерой имплементации на национальном уровне положений части второй статьи 7 Конвенции о защите и сохранении культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.
Соответствующее решение было принято главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и утверждено общей директивой министра обороны Рустема Умерова и главкома после продолжительных консультаций с международными партнерами, Министерством культуры и стратегических коммуникаций, а также общественностью.
Подразделение по защите культурного наследия будет функционировать в структуре гражданско-военного сотрудничества ВСУ.
В состав нового подразделения войдут военнослужащие, имеющие образование и опыт работы в сфере культуры, археологии, истории и музейного дела.
Основной задачей является координация действий, направленных на защиту, сохранение и предотвращение уничтожения объектов культурного наследия, которые могут оказаться под угрозой в результате боевых действий.
"Эта инициатива является еще одним доказательством того, что Украина соблюдает нормы международного права, выполняет взятые на себя обязательства, максимально использует все имеющиеся механизмы и инструменты защиты и сохранения культурных ценностей в условиях вооруженного конфликта", — говорится в сообщении Генштаба.
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