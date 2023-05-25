Вбивство Кирила Тлявова. Прокуратура оскаржуватиме рішення суду

Прокуратура оскаржуватиме вирок Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду у справі про вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

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"Органи прокуратури вживатимуть всіх заходів для забезпечення справедливого і невідворотного покарання винних у вчиненні злочину", – йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 25 травня, експоліціянта Івана Приходька визнали винним у вбивстві дитини, що відбулося 31 травня 2019 року.

Його засудили до чотирьох років тюрми з урахуванням терміну перебування під вартою. Приходько вже "відсидів" 3,5 роки у СІЗО.

Іншому правоохоронцю Володимиру Петровцю суд призначив випробувальний термін на два роки за збереження патронів. Інших підозрюваних виправдали.

24 травня 2023 року суд засудив до 11 років ув'язнення двох колишніх правоохоронців, яких звинувачували в зґвалтуванні та катуванні жінки у відділку поліції в Кагарлику Київської області 3 роки тому.

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