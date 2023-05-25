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Вбивство Кирила Тлявова. Прокуратура оскаржуватиме рішення суду

Этот материал также доступен на русском
25.05.2023, 11:04
Вбивство Кирила Тлявова. Прокуратура оскаржуватиме рішення суду - Фото
Суд у справі Тлявова (Фото: Офіс генпрокурора)

Прокуратура оскаржуватиме вирок Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду у справі про вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

"Органи прокуратури вживатимуть всіх заходів для забезпечення справедливого і невідворотного покарання винних у вчиненні злочину", – йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 25 травня, експоліціянта Івана Приходька визнали винним у вбивстві дитини, що відбулося 31 травня 2019 року.

Його засудили до чотирьох років тюрми з урахуванням терміну перебування під вартою. Приходько вже "відсидів" 3,5 роки у СІЗО.

Іншому правоохоронцю Володимиру Петровцю суд призначив випробувальний термін на два роки за збереження патронів. Інших підозрюваних виправдали.

  • 24 травня 2023 року суд засудив до 11 років ув'язнення двох колишніх правоохоронців, яких звинувачували в зґвалтуванні та катуванні жінки у відділку поліції в Кагарлику Київської області 3 роки тому.

Читайте розбір від LIGA.netВбивство дитини: що сталося і до чого тут Аваков

Мілана Головань
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