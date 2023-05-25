UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Убийство Кирилла Тлявова. Прокуратура будет оспаривать решение суда

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 11:04
Убийство Кирилла Тлявова. Прокуратура будет оспаривать решение суда - Фото
Суд по делу Тлявова (Фото: Офис генпрокурора)

Прокуратура будет оспаривать приговор Переяслав-Хмельницкого горрайонного суда по делу об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"Органы прокуратуры будут принимать все меры для обеспечения справедливого и неотвратимого наказания виновных в совершении преступления", – говорится в сообщении.

Сегодня, 25 мая, экс-полицйеского Ивана Приходько признали виновным в убийстве ребенка, которое произошло 31 мая 2019 года.

Его приговорили к четырем годам тюрьмы с учетом срока содержания под стражей. Приходько уже "отсидел" 3,5 года в СИЗО.

Другому правоохранителю Владимиру Петровцу суд назначил испытательный срок на два года при сохранении патронов. Других подозреваемых оправдали.

  • 24 мая 2023 года суд приговорил к 11 годам заключения двух бывших правоохранителей, обвиняемых в изнасиловании и пытках женщины в отделении полиции в Кагарлыке Киевской области 3 года назад.

Читайте разбор от LIGA.net : Убийство ребенка: что произошло и при чем здесь Аваков

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
иван приходькосудубийствопрокуратураКирилл Тлявов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 