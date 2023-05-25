Убийство Кирилла Тлявова. Прокуратура будет оспаривать решение суда

Прокуратура будет оспаривать приговор Переяслав-Хмельницкого горрайонного суда по делу об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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"Органы прокуратуры будут принимать все меры для обеспечения справедливого и неотвратимого наказания виновных в совершении преступления", – говорится в сообщении.

Сегодня, 25 мая, экс-полицйеского Ивана Приходько признали виновным в убийстве ребенка, которое произошло 31 мая 2019 года.

Его приговорили к четырем годам тюрьмы с учетом срока содержания под стражей. Приходько уже "отсидел" 3,5 года в СИЗО.

Другому правоохранителю Владимиру Петровцу суд назначил испытательный срок на два года при сохранении патронов. Других подозреваемых оправдали.

24 мая 2023 года суд приговорил к 11 годам заключения двух бывших правоохранителей, обвиняемых в изнасиловании и пытках женщины в отделении полиции в Кагарлыке Киевской области 3 года назад.

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