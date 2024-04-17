Удар по Чернігову. Зеленський: Триває рятувальна операція, 20 людей постраждало, 10 загинуло – фото

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Зараз у Чернігові триває рятувальна операція після російського ракетного удару 17 квітня. Під завалами залишаються люди, відомо про 20 постраждалих і 10 загиблих. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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"На жаль, кількість загиблих може зрости. І цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою", – зазначив він.

Зеленський акцентував, що зараз потрібна достатня рішучість партнерів і достатня підтримка, яка її відображатиме.

"Терористи здатні ламати життя лише тоді, коли спочатку їм вдається залякати тих, хто здатен зупинити терор і захистити життя. Рішучість має значення. Підтримка має значення. Української рішучості достатньо", – додав він.

17 квітня російські війська завдали трьох ракетних ударів по Чернігову: ракети поцілили майже по центру міста.

За словами виконувача обов'язків мера Чернігова Ломаки, удар припав по об’єктах цивільної та соціальної інфраструктури Чернігова.

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