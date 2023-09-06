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Загроза нових ударів по енергетиці. Зеленський провів Ставку щодо захисту інфраструктури до зими

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06.09.2023, 11:08
Загроза нових ударів по енергетиці. Зеленський провів Ставку щодо захисту інфраструктури до зими - Фото
Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, яке було присвячене підготовці до зими. Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, на засіданні розглядалося питання підготовки енергетичної системи до майбутньої зими.

"Комплексний план захисту об'єктів критичної інфраструктури від усього, що може вигадати країна-терорист", — заявив Зеленський.

Були доповіді прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, віцепрем'єра Олександра Кубракова, Держспецзв'язку, Генерального штабу та обласних військових адміністрацій.

"Ще є над чим працювати. Усі учасники процесу отримали конкретні завдання з конкретними термінами виконання. До цієї теми буде особлива увага", — наголосив глава держави.

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Дмитро Гриниченко
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Володимир Зеленськийвійнаенергетикакритична інфраструктураСтавка Верховного Головнокомандувача
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