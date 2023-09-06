Загроза нових ударів по енергетиці. Зеленський провів Ставку щодо захисту інфраструктури до зими

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, яке було присвячене підготовці до зими. Про це він повідомив у Telegram.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, на засіданні розглядалося питання підготовки енергетичної системи до майбутньої зими.

"Комплексний план захисту об'єктів критичної інфраструктури від усього, що може вигадати країна-терорист", — заявив Зеленський.

Були доповіді прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, віцепрем'єра Олександра Кубракова, Держспецзв'язку, Генерального штабу та обласних військових адміністрацій.

"Ще є над чим працювати. Усі учасники процесу отримали конкретні завдання з конкретними термінами виконання. До цієї теми буде особлива увага", — наголосив глава держави.

Укренерго закінчило ремонт 80% магістральних мереж, а високовольтні підстанції відновлено до довоєнного стану.

Крім ремонту, створюється "багаторівневий захист енергетичних об'єктів".

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія стежить за енергетичною інфраструктурою України, розглядаючи варіант завдання по ній ударів, щоб з осені занурити Україну в блекаут.

Читайте також: Розбір | В очікуванні нових ударів. Який план в України на зиму

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.