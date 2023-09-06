Угроза новых ударов по энергетике. Зеленский провел Ставку по защите инфраструктуры к зиме
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, которое было посвящено подготовке к зиме. Об этом он сообщил в Telegram.
По его словам, на заседании рассматривался вопрос подготовки энергетической системы к грядущей зиме.
"Комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры от всего, что может придумать страна-террорист", — заявил Зеленский.
Были доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьера Александра Кубракова, Госспецсвязи, Генерального штаба и областных военных администраций.
"Еще есть над чем работать. Все участники процесса получили конкретные задачи с конкретными сроками выполнения. К этой теме будет особое внимание", — подчеркнул глава государства.
- Укрэнерго закончило ремонт 80% магистральных сетей, а высоковольтные подстанции восстановлены до довоенного состояния.
- Помимо ремонта, создается "многоуровневая защита энергетических объектов".
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия следит за энергетической инфраструктурой Украины, рассматривая вариант нанесения по ней ударов, чтобы с осени погрузить Украину в блекаут.
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