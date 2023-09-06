Угроза новых ударов по энергетике. Зеленский провел Ставку по защите инфраструктуры к зиме

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, которое было посвящено подготовке к зиме. Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, на заседании рассматривался вопрос подготовки энергетической системы к грядущей зиме.

"Комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры от всего, что может придумать страна-террорист", — заявил Зеленский.

Были доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьера Александра Кубракова, Госспецсвязи, Генерального штаба и областных военных администраций.

"Еще есть над чем работать. Все участники процесса получили конкретные задачи с конкретными сроками выполнения. К этой теме будет особое внимание", — подчеркнул глава государства.

Укрэнерго закончило ремонт 80% магистральных сетей, а высоковольтные подстанции восстановлены до довоенного состояния.

Помимо ремонта, создается "многоуровневая защита энергетических объектов".

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия следит за энергетической инфраструктурой Украины, рассматривая вариант нанесения по ней ударов, чтобы с осени погрузить Украину в блекаут.

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