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Угроза новых ударов по энергетике. Зеленский провел Ставку по защите инфраструктуры к зиме

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2023, 11:08
Угроза новых ударов по энергетике. Зеленский провел Ставку по защите инфраструктуры к зиме - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, которое было посвящено подготовке к зиме. Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, на заседании рассматривался вопрос подготовки энергетической системы к грядущей зиме. 

"Комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры от всего, что может придумать страна-террорист", — заявил Зеленский.

Были доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьера Александра Кубракова, Госспецсвязи, Генерального штаба и областных военных администраций. 

"Еще есть над чем работать. Все участники процесса получили конкретные задачи с конкретными сроками выполнения. К этой теме будет особое внимание", — подчеркнул глава государства. 

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Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленскийвойнаэнергетикакритическая инфраструктураСтавка Верховного Главнокомандующего
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