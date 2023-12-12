Угорщину на саміті ЄС переконуватимуть не блокувати допомогу Україні – Reuters
Лідери Євросоюзу мають намір переконати Угорщину не блокувати ухвалення програми допомоги Києву у розмірі 50 млрд євро, "щоб надіслати чіткий сигнал Росії". Про це заявив представник уряду Німеччини, пише Reuters.
На брифінгу в Берліні урядовець заявив, що всі країни Євросоюзу, окрім Угорщини, підтримали механізм надання допомоги Україні.
За його словами, ЄС має "чітку мету — переконати цю державу (Угорщину. – Ред.), що цей механізм є правильним інструментом, щоб продемонструвати нашу єдність і надіслати Росії чіткий сигнал".
Він також зазначив, що ЄС цим рішенням має намір підтримати зусилля президента США Джо Байдена щодо мобілізації підтримки України.
На запитання, чи існує план Б, чиновник відповів: "Ми робимо ставку на план А".
Виділення 50 млрд євро для України обговорюватиметься 14-15 грудня на саміті Євросоюзу.
- Перед зустріччю європейських лідерів ключові українські міністри – Дмитро Кулеба та Рустем Умєров – провели переговори зі своїми угорськими колегами, а президенту Володимиру Зеленському вдалося поспілкуватися з угорським прем'єром Віктором Орбаном на інавгурації нового президента Аргентини.
- 5 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс і далі надаватиме військову допомогу Україні, попри позицію Угорщини.
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