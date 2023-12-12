Венгрию на саммите ЕС будут убеждать не блокировать помощь Украине – Reuters

Лидеры Евросоюза намерены убедить Венгрию не блокировать принятие программы помощи Киеву в размере 50 млрд евро, "чтобы послать четкий сигнал России"

Урсула фон дер Ляйен и Виктор Орбан (Фото: EPA-EFE/Vivien Benko Cher)

Лидеры Евросоюза намерены убедить Венгрию не блокировать принятие программы помощи Киеву в размере 50 млрд евро, "чтобы послать четкий сигнал России". Об этом заявил представитель правительства Германии, пишет Reuters.

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На брифинге в Берлине чиновник заявил, что все страны Евросоюза, кроме Венгрии, поддержали механизм выделения помощи Украине.

По его словам, у ЕС есть "четкая цель — убедить это государство (Венгрию. – Ред.), что этот механизм является правильным инструментом, чтобы продемонстрировать наше единство и послать России четкий сигнал".

Он также отметил, что ЕС этим решением намерен поддержать усилия президента США Джо Байдена по мобилизации поддержки Украины.

На вопрос, существует ли план Б, чиновник ответил: "Мы делаем ставку на план А".

Выделение 50 млрд евро для Украины будет обсуждаться 14-15 декабря на саммите Евросоюза.

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