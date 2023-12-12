Венгрию на саммите ЕС будут убеждать не блокировать помощь Украине – Reuters
Лидеры Евросоюза намерены убедить Венгрию не блокировать принятие программы помощи Киеву в размере 50 млрд евро, "чтобы послать четкий сигнал России". Об этом заявил представитель правительства Германии, пишет Reuters.
На брифинге в Берлине чиновник заявил, что все страны Евросоюза, кроме Венгрии, поддержали механизм выделения помощи Украине.
По его словам, у ЕС есть "четкая цель — убедить это государство (Венгрию. – Ред.), что этот механизм является правильным инструментом, чтобы продемонстрировать наше единство и послать России четкий сигнал".
Он также отметил, что ЕС этим решением намерен поддержать усилия президента США Джо Байдена по мобилизации поддержки Украины.
На вопрос, существует ли план Б, чиновник ответил: "Мы делаем ставку на план А".
Выделение 50 млрд евро для Украины будет обсуждаться 14-15 декабря на саммите Евросоюза.
- Перед встречей европейских лидеров ключевые украинские министры – Дмитрий Кулеба и Рустем Умеров – провели переговоры со своими венгерскими коллегами, а президенту Владимиру Зеленскому удалось пообщаться с венгерским премьером Виктором Орбаном на инаугурации нового президента Аргентины.
- 5 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит оказывать военную помощь Украине, несмотря на позицию Венгрии.
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