Угруповання Драпатого отримало найбільший склад військ – джерело

Співрозмовник LIGA.net в армійському керівництві розповів про комплектування військ нового УОС, що діє на Харківщині та суміжних територіях

Михайло Драпатий (Фото: Facebook воєначальника)

Новостворене Угруповання об'єднаних сил, яке очолив генерал-майор Михайло Драпатий, отримало найбільший склад військ з-поміж інших з'єднань. Про це для тексту LIGA.net про нове призначення Драпатого повідомив співрозмовник у військовому командуванні.

За його словами, до цього угруповання увійшли пʼять корпусів і дві тактичні групи.

Щодо зони відповідальності УОС, речник з'єднання Віктор Трегубов зазначив LIGA.net: "Це трохи розширена зона колишнього управління військ "Північ". Приблизно – Харківщина, малі шматки Сумщини й найпівнічніша частина Донеччини".

Наразі триває адаптація українського війська під корпусну систему, й частиною цього процесу є те, що Харківщина опинилась у зоні відповідальності Командування об'єднаних сил.

Після того як у межах реформи оперативно-стратегічні та оперативно-тактичні угруповання припинили діяльність, залишились угруповання військ (сил) "Північ", "Схід", "Південь" і "Захід", що створені на основі відповідних оперативних командувань. П'ятим же угрупованням стало УОС (детальніше тут).