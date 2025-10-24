Группировка Драпатого получила самый большой состав войск – источник

Собеседник LIGA.net в армейском руководстве рассказал о комплектовании войск новой ГОС, действующей в Харьковской области и сопредельных территориях

Михаил Драпатый (Фото: Facebook военачальника)

Вновь созданная Группировка объединенных сил, которую возглавил генерал-майор Михаил Драпатый, получила наибольший состав войск среди других соединений. Об этом для текста LIGA.net о новом назначении Драпатого сообщил собеседник в военном командовании.

По его словам, в эту группировку вошли пять корпусов и две тактические группы.

Насчет зоны ответственности ГОС, спикер соединения Виктор Трегубов отметил LIGA.net: "Это немного расширенная зона бывшего управления войск "Север". Примерно – Харьковская область, малые куски Сумской области и самая северная часть Донецкой".

Сейчас продолжается адаптация украинского войска под корпусную систему, и частью этого процесса является то, что Харьковская область оказалась в зоне ответственности Командования объединенных сил.

После того как в рамках реформы оперативно-стратегические и оперативно-тактические группировки прекратили деятельность, остались группировки войск (сил) "Север", "Восток", "Юг" и "Запад", созданные на основе соответствующих оперативных командований. Пятой же группировкой стала ГОС (подробнее здесь).