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Вже 20 країн-членів формально підтримали членство України в НАТО — Офіс президента

Этот материал также доступен на русском
10.06.2023, 18:12
Вже 20 країн-членів формально підтримали членство України в НАТО — Офіс президента - Фото
Фото: ОП

Станом на сьогодні Україна має формалізацію підтримки членства в НАТО вже з 20-ма державами-членами Альянсу. Сьогодні до цих країн приєдналася Канада. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква, який назвав формулювання Канади "найсильнішим серед усіх країн G7, які є членами НАТО".

Сьогодні, під час візиту до Києва прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо було підписано спільну декларацію, в якій Канада наголошує, що Україна має право обирати власні заходи безпеки. "Канада підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови", – йдеться у документі.

"Це найсильніше формулювання серед усіх країн G7, які є членами НАТО", – зазначив Жовква.

Канада також підтримує створення Ради Україна-НАТО замість відповідної Комісії – і це перша подібна публічна підтримка нового механізму взаємодії України з Альянсом, повідомив він.

"Минуло лише 10 днів після Саміту Європейської політичної спільноти в Молдові, де ми підписали Спільну декларацію з Румунією, і станом на сьогодні вже маємо формалізацію підтримки членства України в Альянсі з 20-ма державами-членами", – написав заступник глави ОП.

Всього членами Альянсу є 31 країна.

  • Сьогодні у Київ з неанонсованим візитом прибув премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо. Ухвалено спільну декларацію з президентом Володимиром Зеленським.
  • Трюдо під час візиту оголосив про виділення нового пакета військової допомоги для України на суму у 500 мільйонів доларів. Також він пообіцяв передати Україні російський транспортний літак Ан-124, затриманий минулого року в Канаді.
Вадим Ребрина
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НАТОДжастін ТрюдоКанадаІгор Жовква
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