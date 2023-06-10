Уже 20 стран-членов формально поддержали членство Украины в НАТО – Офис президента

На сегодняшний день Украина имеет формализацию поддержки членства в НАТО уже с 20 государствами-членами Альянса. Сегодня к этим странам присоединилась Канада. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, который назвал формулировку Канады "самой сильной среди всех стран G7, являющихся членами НАТО".

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Сегодня, во время визита в Киев премьер-министра Канады Джастина Трюдо была подписана совместная декларация, в которой Канада отмечает, что Украина имеет право выбирать собственные меры безопасности. "Канада поддерживает обретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия", – говорится в документе.

"Это самая сильная формулировка среди всех стран G7, являющихся членами НАТО", – отметил Жовква.

Канада также поддерживает создание Совета Украина-НАТО вместо соответствующей Комиссии – и это первая подобная публичная поддержка нового механизма взаимодействия Украины с Альянсом, сообщил он.

"Прошло всего 10 дней после Саммита Европейского политического сообщества в Молдове, где мы подписали Совместную декларацию с Румынией, и по состоянию на сегодняшний день уже имеем формализацию поддержки членства Украины в Альянсе с 20 государствами-членами", – написал замглавы ОП.

Всего членами Альянса является 31 страна.

Сегодня в Киев с неанонсированным визитом прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Принята совместная декларация с президентом Владимиром Зеленским.

Трюдо во время визита объявил о выделении нового пакета военной помощи для Украины на сумму 500 миллионов долларов. Также он пообещал передать Украине российский транспортный самолет Ан-124, задержанный в прошлом году в Канаде.

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